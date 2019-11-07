شكرا لقرائتكم خبر عن الجنايني يواسي طاهر محمد طاهر بعد استبعاده من المنتخب الأوليمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرص عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، على مواساة طاهر محمد طاهر، لاعب المنتخب الوطني الأوليمبي، الذي تم استبعاده من قائمة الفراعنة بسبب الإصابة.

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واستبعد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي من قائمة المنتخب بأمم أفريقيا تحت 23 سنة بسبب الإصابة.

وتوجه الجنايني لمؤازرة طاهر قائلًا: «قدر الله وما شاء فعل.. لسه المستقبل أمامك واللي جاي أحلى».

وتواجد رئيس اللجنة المؤقتة بمران المنتخب الأوليمبي الختامي قبل مواجهة مالي في السابعة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة الدولي.