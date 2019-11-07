اخبار الرياضه

الجنايني يواسي طاهر محمد طاهر بعد استبعاده من المنتخب الأوليمبي

0 نشر
أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجنايني يواسي طاهر محمد طاهر بعد استبعاده من المنتخب الأوليمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

حرص عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، على مواساة طاهر محمد طاهر، لاعب المنتخب الوطني الأوليمبي، الذي تم استبعاده من قائمة الفراعنة بسبب الإصابة.

Advertisements

واستبعد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي من قائمة المنتخب بأمم أفريقيا تحت 23 سنة بسبب الإصابة.

وتوجه الجنايني لمؤازرة طاهر قائلًا: «قدر الله وما شاء فعل.. لسه المستقبل أمامك واللي جاي أحلى».

وتواجد رئيس اللجنة المؤقتة بمران المنتخب الأوليمبي الختامي قبل مواجهة مالي في السابعة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجنايني يواسي طاهر محمد طاهر بعد استبعاده من المنتخب الأوليمبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا