شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: «هناك لاعبون لا يستحقون نيل شرف اللعب للمنتخب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبدى أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، استياءه من مستوى بعض لاعبى منتخب مصر في مباراتهم الودية أمام ليبيريا، اليوم.

وفاز منتخب مصر على ليبيريا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في الجولتين الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

ونشر ميدو تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم: «منتخب مصر وحش أوي بصراحة في لاعيبه ما تستحقش نيل شرف اللعب لمنتخب مصر أبدا ولا حتى على مستوى التجربة!!».