السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أطلقت شرطة مطار الملك خالد الدولي بالرياض فجر أمس بكفالة حضورية سراح محترف أجنبي مع زوجته إثر خلاف نشب مع إحدى موظفات المطار أثناء التوجه لصالة الانتظار، تمهيدا لسفرهما خارج السعودية لدواع صحية تخص زوجته. وعلمت «مكة» أن النيابة العامة ستبدأ تحقيقاتها بعد سماع أقوال الأطراف من قبل مركز الشرطة تمهيدا لاستكمال الإجراءات الجزائية، كما صدر بحق اللاعب منع من السفر بسبب الشكوى التي تقدمت بها الموظفة مدعية أنه تلفظ عليها.



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كانت هذه تفاصيل خبر منع سفر محترف أجنبي اشتبك مع موظفة بمطار الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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