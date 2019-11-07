شكرا لقرائتكم باتلر : لاعبى ليبريا لم يحصلوا على رواتبهم منذ شهور و هذا أثر بالسلب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإنجليزي باتلر المدير الفنى لمنتخب ليبيريا أن معظم لاعبى المنتخب لم يحصلوا على رواتبهم منذ شهور عديدة و هذا الامر أثر بالسلب على مستواهم خلال مباراة اليوم أمام منتخب مصر . وأوضح الإنجليزي باتلر خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " Time sport " أنه فخور بالاداء الذى قدموه لاعبى منتخب ليبيريا اليوم أمام نظيرة المصرى وظهور الحماس والتعاون بينهم فى بداية أول 20 دقيقة باللقاء . حقق منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، فوزا سهلا على حساب ليبيريا بهدف نظيف، فى المباراة الودية التى أقيمت باستاد برج العرب فى البروفة الأخيرة قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021.

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