شكرا لقرائتكم تعرف على قرارات مجلس اتحاد السلة .. عقوبات بالجملة على الأهلي والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن العقوبات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس. ** إيقاف عصام عبد الحميد المدير الفني للزمالك 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه. ** إيقاف وائل بدر مدرب الزمالك مباراتين وتغريمه 15 ألف جنيه. ** إيقاف لاعب الزمالك هيثم السحرتي مباراتين وتغريم 50 ألف جنيه. ** إيقاف مصطفى محمد لاعب الزمالك مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيه. ** إيقاف إسلام سالم لاعب الزمالك مباراة وتغريمه 10 آلاف جنيه. ** إيقاف إبراهيم الجمال لاعب الأهلي مباراتين وتغريمه 40 ألف جنيه. Advertisements ** إيقاف أحمد إسماعيل لاعب الأهلي مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيه. ** تغريم سمير جودة مدرب الزمالك 10 آلاف جنيه وتغريم وسام العبد لاعب الزمالك 5 آلاف جنيه. ** تغريم الأسماء الآتية 2500 جنيه وهم محمد الجارحي وأيمن شوكت ومحمود الزيات ويوسف المعداوي وحاتم حسام من الأهلي. هذا بالإضافة لعمر هشام وأدهم عصام عبد الحميد وأحمد حاتم وكريم الدهشام ومحمد مصطفى وسامر عيسى وأحمد جمال وهيثم عبد الحميد من الزمالك. وتطبيقا لمادة التشاجر طبقا لتقرير الحكم والمراقب تقرر الآتي: ** توقيع غرامة على الأهلي قدرها 20 ألف جنيه لإخلاله بعدد الجماهير المتفق عليه. ** نقل مباراة واحدة للأهلي خارج ملعبه وإخطار الاتحاد بالملعب الجديد قبل اللقاء بـ3 أيام. يذكر أن الأهلي كان فاز على الزمالك 90/82 في دور الـ16 من كأس مصر.

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