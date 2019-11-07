شكرا لقرائتكم الشارقة يتجاوز الجزيرة ويواصل صدارة الدوري الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد الشارقة صدارة دوري الخليج العربي لكرة القدم، بفوز على الجزيرة 2 - صفر، يوم الخميس، في المرحلة السادسة من المسابقة، والتي شهدت فوز شباب الأهلي على الظفرة 1 - صفر، والنصر على اتحاد كلباء 2 - صفر، فيما خيم التعادل السلبي على مباراة بني ياس والعين.

وسجل الأوزبكي أوتريك شوكوروف الهدف الأول للشارقة في الدقيقة 20، وأضاف محمد الشحي الهدف الثاني في الدقيقة87. ورفع الشارقة رصيده إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد الجزيرة عند 11 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباراة الثانية فاز النصر على ضيفه اتحاد كلباء 2 - صفر. وتقدم النصر في الدقيقة 35 عن طريق استيبان بافيز، قبل أن يضيف انطونيو توزي الهدف الثاني في الدقيقة 60.

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وكان شباب الأهلي دبي فاز على مضيفه الظفرة 1 - صفر.

وسجل عبد الله النقبي هدف المباراة الوحيد لشباب الأهلي دبي في الدقيقة الأولى، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة. ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الظفرة عند سبع نقاط في المركز العاشر.

وفي المباراة الثانية، فشل مهاجمو بني ياس والعين في ترجمة الفرص التي سنحت لهما إلى أهداف. ورفع العين رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع بني ياس رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن.