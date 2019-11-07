شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ليبيريا: اللاعبون لم يحصلوا على رواتبهم و فخور بالأداء أمام الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإنجليزي باتلر المدير الفنى لمنتخب ليبيريا أن معظم لاعبى المنتخب لم يحصلوا على رواتبهم منذ شهور عديدة و هذا الامر أثر بالسلب على مستواهم خلال مباراة اليوم أمام منتخب مصر .

وأوضح الإنجليزي باتلر خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " Time sport " أنه فخور بالاداء الذى قدموه لاعبى منتخب ليبيريا اليوم أمام نظيرة المصرى وظهور الحماس والتعاون بينهم فى بداية أول 20 دقيقة باللقاء .

حقق منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، فوزا سهلا على حساب ليبيريا بهدف نظيف، فى المباراة الودية التى أقيمت باستاد برج العرب فى البروفة الأخيرة قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021.