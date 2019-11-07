سموحه يفوز على شبابه بنصف دستة أهداف استعداداً لاستئناف الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز سموحة تحت قياده مديره الفنى حسام حسن على فريق الشباب بالنادى السكندرى، بسداسية نظيفة، فى المباراة التجريبية الودية التى جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب سموحة، فى إطار تجهيز الفريق الأول بالنادى السكندرى لاستئناف مباريات الدورى.
وسجل الهدف الأول للفريق الأول بسموحة، يوسف ديوب ثم أضاف رونالد وانجا الهدف الثانى وأحرز محمود فهمى أربعة أهداف متتالية.
ويسعى حسام حسن إلى تجربة البدائل وتجهيز الفريق بكامل عناصره المتواجدة معه حالياً من خلال تلك المباريات التجريبية للاطمئنان على المستوى الفنى والبدنى للاعبين فى ظل غياب عدد من نجوم الفريق المنضمين للمنتخبات الوطنية المختلفة.
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