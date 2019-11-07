حسام البدرى: حققت أهدافى أمام ليبيريا.. و"عملت الصح" مع لاعبى بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، إنه حقق أهدافه من مواجهة ليبيريا وديا اليوم، موضحا أنه كان يرغب فى تجهيز بعض اللاعبين بعد توقف الدورى بجانب مشاهدة الوجوه الجديدة على الطبيعة.
أوضح البدرى فى تصريحاته بالمؤتمر الصحفى عقب اللقاء، أن المباراة فى مجملها جاءت مفيدة وجيدة للمنتخب المصرى قبل مواجهتىّ كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم افريقيا 2021 ، موضحا أن أحمد سيد زيزو هو أهم مكاسب اللقاء حيث يرغب فى ان يكون لديه أكثر من بديل لمحمود تريزيجيه ومحمد صلاح فى الأطراف.
تابع المدير الفنى أنه تعامل مع لاعبى بيراميدز بإحترافية، قائلا:" أعتقد أننى عملت الصح مع لاعبى بيراميدز بعد تأخرهم عن المعسكر.. أعلم جيدا أن لاعبى بيراميدز يرغبون فى الانضمام للمنتخب وأشكرهم وأشكر إدارة بيراميدز ولا أعرف بالضبط من سبب قرار تأخرهم عن المعسكر، ولكن نسعى للحفاظ على الانضباط والالتزام دائما".
اردف أن عبد الله جمعة كان يعانى من إجهاد فى العضلة الأمامية وفضل منحه الفرصة بعد الاطمئنان عليه تماما كما قدم محمود وحيد مستوى طيب، وعن حسين الشحات قال إن إصابته ليست خطيرة وحالته مطمئنة بعد التشخيص المبدئى لطبيب المنتخب وسيخضع أيضا بعد قليل للأشعة.
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