شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. استبعاد طاهر محمد طاهر ومرعى من قائمة المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، استبعاد الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي لاعبا الفريق من القائمة التى ستشارك في بطولة الأمم الافريقية للشباب تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر اعتبارا من الجمعه وحتي 22 نوفمبر الجارى للإصابة.

وعقد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبى اجتماعا وناقش الأمر من كافة جوانبه واستعرض تقرير الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب عن حالة اللاعبين ثم اتخذ قرار الاستبعاد الخاص بالثنائى.

ويناقش حاليا الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، اختيار البديل بعد موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم علي الاستبدال حسب لوائح الكاف بالاستبدال للإصابة قبل أول مباراة بـ24 ساعة.