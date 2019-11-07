فوز الزمالك والمقاولون وتعادل الأهلي في دوري الجمهورية 2004

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وسقط شباب الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام فريق حرس الحدود في المباراة التي أقيمت عصر اليوم باستاد المكس في الأسكندرية فيما جاءت باقي نتائج الجولة كالتالي:
فوز الزمالك على مصر المقاصة 2-0
فوز إنبي على طنطا 2-0
وسموحة على بيراميدز 3-2
وتعادل وادي دجلة مع الجونة 1-1
تعادل الأهلي مع حرس الحدود 0/0
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