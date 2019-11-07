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فوز الزمالك والمقاولون وتعادل الأهلي في دوري الجمهورية 2004

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة التاسعة في دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2004، والتي شهدت أكثر من نتيجة مثيرة كان أبرزها فوز المقاولون العرب على النادي الاسماعيلي في عقر داره بثلاثة أهداف لهدف، وكذلك فوز سموحة على بيراميدز في مبارتة مثرية شهدت تسجيل خمسة أهداف.

 

وسقط شباب الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام فريق حرس الحدود في المباراة التي أقيمت عصر اليوم باستاد المكس في الأسكندرية فيما جاءت باقي نتائج الجولة كالتالي:

 

فوز الزمالك على مصر المقاصة 2-0

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فوز إنبي على طنطا 2-0

وسموحة على بيراميدز 3-2

 وتعادل وادي دجلة مع الجونة 1-1 

تعادل الأهلي مع حرس الحدود 0/0

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