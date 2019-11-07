شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل الإنتاج الحربى وانبى ١/١ وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعادل فريقا الإنتاج الحربى وانبي بهدف لكل فريق فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم الخميس على ستاد المصانع الحربية فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري.

وفاز الإنتاج الحربى على نظيره الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف ثم فاز على المقاصة بستة أهداف مقابل هدفين فى إطار اللقاءات الودية التى يخوضها الفريق خلال فترة توقف الدوري.

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وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضًا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة للدورى، فيما يستعد لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 28 نوفمبر الجارى.