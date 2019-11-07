شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني: الدولة جميعها مسؤولين وجمهور خلف المنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
من جانبه قال الجنايني، إن الدولة جميعها مسؤولين وجمهور خلف المنتخب الوطني لتحقيق المراد والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 ثم الفوز بالبطولة.
وأشار رئيس اللجنة المؤقتة إلى أن المنتخب خاض فترة إعداد للبطولة على مستوى عال، ونتمنى التوفيق.
وتمنى الجنايني حضور الجمهور لمؤازرة المنتخب المصري في البطولة وتحقيق الحلم المنتظر بالتأهل لأولمبياد طوكيو.
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