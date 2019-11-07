شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يلقى الضوء على رمضان صبحى كأحد أبرز نجوم أمم إفريقيا تحت 23 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، الضوء على قائد منتخب مصر الأولمبى رمضان صبحي، قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والمُقامة فى مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى.

ونشر "كاف" تقريرا عبر موقعه الرسمى، اليوم الخميس، يُطالب فيه الجماهير بمتابعة مجموعة من اللاعبين أثناء البطولة، وعلى رأسهم، رمضان صبحى جناح هيديرسفيلد الإنجليزى المُعار للأهلى المصرى.

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وأشار الاتحاد فى تقريره إلى النجاحات التى حققها رمضان صبحى فى مسيرته مع المنتخبات الوطنية، حيث شارك مع المنتخب الأول فى كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون، وكأس العالم 2018 فى روسيا.



كما أوصى "كاف" فى تقريره بمتابعة مجموعة أخرى من اللاعبين وهم: على ماليه (مالي) وإيريك أيوك (الكاميرون) وأوسو كوابينا (غانا) وكيليتشى نواكالى (نيجيريا) وكريستيان كواميه (كوت ديفوار) ولوثر سينج (جنوب أفريقيا) وباتسون داكا (زامبيا).