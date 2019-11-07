شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمعة يهدر الفرصة الثانية للمنتخب في الدقيقة 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشل احمد جمعة مهاجم المنتخب الوطني والمصري البورسعيدي في إحراز الهدف الأول للفراعنة في مرمي ليبيريا، عندما سدد الكرة برعونة امام مرمي ليبيريا في الدقيقة 10 من عمر المباراة الودية المقامة بين المنتخبين حاليا على استاد برج العرب، استعدادا لمواجهتىّ كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا 2021 ، لستستمر النتيجة التعادل السلبي بين المنتخبين.

بدأ المنتخب الوطني المباراة بتشكيل مكون من :

وضم تشكيل المنتخب كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ورامى ربيعة ومحمود علاء وأحمد فتحى ومحمود وحيد فى الدفاع، وطارق حامد وعمرو السولية وأحمد سيد زيزو ومحمد مجدى قفشة وحسين الشحات فى الوسط، وأحمد جمعة فى الهجوم.