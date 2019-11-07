شكرا لقرائتكم خبر عن مبلغ خيالي من السعودية للاتحاد الاسباني بسبب استضافة السوبر والان مع التفاصيل

الخميس 7 نوفمبر 2019 كان الاتحاد الأسباني لكرة القدم قد أعلن في بيان رسمي خلال الشهر الماضي إقامة بطولة كأس السوبر الاسباني في المملكة العربية السعودية هذا الموسم.

وقالت صحيفة الآس الاسبانية الشهيرة أن المملكة العربية السعودية ستدفع مبلغ وقدره 30 مليون يورو لإتحاد الاسباني لكرة القدم بسبب استضافة بطولة كأس السوبر الأسباني هذا الموسم. وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة أن هذا المبلغ سيدخل نصف هذا المبلغ لخزائن الاتحاد الاسباني لكرة القدم بينما سيتم توزيع 15 مليون يورو على الاندية المشاركة في البطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

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