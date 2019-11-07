لامبارد يقرر بيع ثلاث لاعبين في الميركاتو الشتوي القادم

الخميس 7 نوفمبر 2019

لامبارد

كشفت صحيفة “ذا تيليجراف” البريطانية اليوم الخميس، عن اتخاذ المدرب الشاب "فرانك لامبارد"المدير الفني الجديد لنادي تشيلسي الإنجليزي، قراراً ببيع 3 لاعبين من نخبة الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

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واضافت الصحيفة ان لامبارد ينوي التخلص من بعض لاعبيه الكبار في يناير وعلى رأسهم المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو الذي خرج من خططه في الفترة الأخيرة بعد التألق الكبير من الشاب تامي أبراهام.

وأشارت إلى أن فرانك لامبارد سيسمح أيضاً للجناح الإسباني بيدر رودريجز لاعب برشلونة السابق ، بمغادرة نادي تشيلسي في نافذة الانتقالات الشتوية، بالإضافة إلى مواطنه ماركوس ألونسو الذي يلعب في العديد من المراكز منها الظهير وخط الوسط.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” برصيد 23 نقطة ، ويستعد لمواجهة كرستال بالاس الاسبوع المقبل ، الجولة ١٢ من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز .