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رسمياً.. ريال مدريد يفتقد جهود مدافعه أمام إيبار

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عبدالقادر عرابي 0 تبليغ

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الخميس 7 نوفمبر 2019

سيفتقد نادي ريال مدريد الإسباني جهود مدافعه الدولي البرازيلي "مارسيلو" خلال مباراة إيبار يوم 10 نوفمبر القادم في بطولة .

وخرج مارسيلو مصاباً خلال مواجهة فريقه يوم أمس الأربعاء ضد جلطة سراي في بطولة بملعب سانتياجو بيرنابيو والتي فاز بها الملكي بسداسية نظيفة.

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وغادر مارسيلو الملعب في الدقيقة 42 وحل اللاعب "فيرلاند ميندي" بديلاً عنه بعد شعوره ببعض الآلام.

وسيخضع مارسيلو غداً الجمعة لإختبار طبي سيتحدد موقفه  النهائي بناء عليه، إلا أن المؤشرات تؤكد غيابه عن اللقاء.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على إيبار بملعب "إيبوروا" في الجولة 13 من الدوري الإسباني.

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