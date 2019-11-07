هل يرحل نجم انتر ميلان الى برشلونة ؟

الخميس 7 نوفمبر 2019

صرح المدير الرياضي لفريق انتر ميلان الايطالي ، حيث أكد بأنه لا مجال لبيع لاوتارو مارتينيز إلا في حالة واحدة ، وهي إعراب اللاعب عن رغبته في الرحيل عن الإنتر خلال الفترة المقبلة .

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ويوجه نادي برشلونة انظاره حول نجم فريق انتر ميلان لاوتارو مارتنينيز ، الذي يقدم موسم رائع مع الانتر في كافة المسابقات حتي الان ، ويرغب النادي في الحصول علي خدمات اللاعب في الانتقالات الصيفية القادمة .

وسجل اللاعب في مرمي برشلونة الهدف الوحيد للانتر في الجولة الثانية من مسابقة دوري ابطال اوروبا والتي انتهت ٢/١ لصالح برشلونة في الكامب نو .

الجدير بالذكر ان اللاعب يجاور النجم الارجنتيني ليونيل ميسي في منتخب التانجو ، وهو الامر الذي قد يعجل من انتقال اللاعب الي صفوف البلوغرانا .