الامارات | بني ياس بعشرة لاعبين يحرج العين في الشامخة

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس بعشرة لاعبين يحرج العين في الشامخة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح بني ياس، ورغم إكماله المباراة ناقصا بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه جواو فيكتور " 55" لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، في إحراج ضيفه العين وخطف نقطة ثمينة منه بالتعادل معه دون أهداف خلال المواجهة المثيرة التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب الشامخة في بني ياس ضمن الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، إذ تفوقت خبرة ودهاء مدرب بني ياس الألماني وينفريد شايفر على حماس مدرب العين الكرواني إيفان ليكو .

وعرقل بني ياس الذي قفز برصيده الى سبع نقاط مساعي العين الطامح في الاقتراب من صدارة الدوري رغم بلوغ العين النقطة"14" إذ يعد هذا التعادل الثاني للعين على التوالي بعدما تعادل في الجولة الماضية أمام الجزيرة بدون أهداف أيضا

ورغم النقص العددي في صفوفه الا أن السماوي قدم مباراة كبيرة واستبسل وقاتل بقوة في الملعب في حين غابت خطورة لاعبي العين البرازيلي كايو كانيدو والتوغولي لابا كودجو.

وتدخل الحكم الفيديو "الفار" في حالة واحدة في المباراة بشأن شكوك عن إمكانية وجود ركلة جزاء للعين بداعي قيام لاعب بني ياس خالد هاشمي بدهس قدم شيوتاني" 20" الا أن حكم اللقاء محمد عبد الله حسن أمر بمواصلة اللعب.

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ورغم أن العين بادر بالهجوم في الشوط الأولى الذي انتهى بالتعادل دون أهداف مهددا مرمى بني ياس بأكثر من محاولة لكن محاولاته افتقدت للتركيز واللمسة الأخيرة وأهدر لاعب العين التوغولي لابا كودجو أول فرصة في المباراة وهو في مواجهة حارس بني ياس فهد الظنحاني 18" وفرصة أخرى مهدرة للعين من لاعبه الياباني تسوكاسا شيوتاني من تسديدة قوية لكنها مرت فوق القائم" 19".

وشهدت الدقائق الأخيرة للشوط الأول ضغطا هجوما من بني ياس على مرمى العين في محاولة لإحداث مفاجأة في المباراة لكنه لم يسفر عن شئي.

وحاول العين الذي شعر بالحرج في الشوط الثاني إنقاذ الموقف بإجراء بعض التغييرات في صفوفه لكن بني ياس واجه محاولات الزعيم بصلابة وأهدر كودجو فرصة هدف محقق " 78" .

وكاد بني ياس أن يتقدم بهدف السبق في المباراة عندما أهدر لاعبه سايل سوزا فرصة لا تضيع" 67".

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات مكثفة للفريقين خصوصا العين للوصول الى المرمى لكنها باءت بالفشل.