شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة جاهز لحفل افتتاح أمم أفريقيا تحت 23 سنة غدًا الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد على درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، أن الاستاد جاهز لحفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المقرر إقامته غدًا.

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وتنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، غدًا الجمعة، وتستمر حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وتابع «درويش»، في تصريحات للمركز الإعلامي للبطولة: «وفرنا جميع التجهيزات داخل الاستاد لخروج الافتتاح بشكل يليق بتاريخ مصر».

وأضاف أن هذا الحدث سيلقى اهتمامًا كبيرًا من جميع وسائل الإعلام المحلية والخارجية.