شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة جاهز لحفل افتتاح أمم أفريقيا تحت 23 سنة غدًا الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد على درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، أن الاستاد جاهز لحفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المقرر إقامته غدًا.
وتنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، غدًا الجمعة، وتستمر حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.
وتابع «درويش»، في تصريحات للمركز الإعلامي للبطولة: «وفرنا جميع التجهيزات داخل الاستاد لخروج الافتتاح بشكل يليق بتاريخ مصر».
وأضاف أن هذا الحدث سيلقى اهتمامًا كبيرًا من جميع وسائل الإعلام المحلية والخارجية.
كانت هذه تفاصيل خبر استاد القاهرة جاهز لحفل افتتاح أمم أفريقيا تحت 23 سنة غدًا الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.