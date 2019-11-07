شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد طاهر ومرعي من قائمة المنتخب الأوليمبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرّر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب استبعاد اللاعبين طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي من القائمة التي ستشارك في بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة، وذلك لإصابتهما.
ويناقش حاليا الجهاز الفني اختيار البديل بعد موافقة الاتحاد الأفريقي على الاستبدال، حسب لوائح الكاف.
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