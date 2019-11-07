- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منع حمد الله من السفر ومساعي لحل الازمة قبل تدخل النيابة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019
كشفت تقارير صحفية عن منع عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الكرة بنادي النصر، من السفر خارج المملكة.
وذكرت صحيفة "الرياضية" أن حمد الله عاد لمنزله في الرياض، في الثانية والنصف ظهر اليوم "الخميس"، إثر قرار منعه وزوجته من السفر، بعد اشتباكه لفظيًا مع موظفة الأمن في تفتيش المطار، تحمل رتبة رقيب.
وظهر الغضب على حمد الله، إثر طلب موظفة الأمن من زوجة مهاجم النصر، بالمرور عبر جهاز التفتيش الآلي، كإجراء روتيني، ليبدو حمد الله مستاءً، خاصة وأن زوجته حامل.
وقام حمد الله بتوجيه ألفاظ نابية إلى موظفة الأمن، وفق ما أكدته، مضيفة بأن اللاعب حاول دخول مناطق التفتيش الخاصة بالنساء، ونفى اللاعب هذا الأمر، ليلجأ أمن مطار الملك خالد الدولي بالرياض، إلى مراجعة كاميرات المنطقة، ورفع تقرير متكامل بعد الحصول على أقوال الطرفين.
وتجري إدارة النصر محاولات لإقناع أسرة موظفة الأمن بالتنازل عن شكواها ضد حمد الله حتى لاتتفاقم الامور وتصل إلى النيابة
كانت هذه تفاصيل خبر منع حمد الله من السفر ومساعي لحل الازمة قبل تدخل النيابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.