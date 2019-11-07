منع حمد الله من السفر ومساعي لحل الازمة قبل تدخل النيابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

كشفت تقارير صحفية عن منع عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الكرة بنادي النصر، من السفر خارج المملكة.



وذكرت صحيفة "الرياضية" أن حمد الله عاد لمنزله في الرياض، في الثانية والنصف ظهر اليوم "الخميس"، إثر قرار منعه وزوجته من السفر، بعد اشتباكه لفظيًا مع موظفة الأمن في تفتيش المطار، تحمل رتبة رقيب.

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وظهر الغضب على حمد الله، إثر طلب موظفة الأمن من زوجة مهاجم النصر، بالمرور عبر جهاز التفتيش الآلي، كإجراء روتيني، ليبدو حمد الله مستاءً، خاصة وأن زوجته حامل.

وقام حمد الله بتوجيه ألفاظ نابية إلى موظفة الأمن، وفق ما أكدته، مضيفة بأن اللاعب حاول دخول مناطق التفتيش الخاصة بالنساء، ونفى اللاعب هذا الأمر، ليلجأ أمن مطار الملك خالد الدولي بالرياض، إلى مراجعة كاميرات المنطقة، ورفع تقرير متكامل بعد الحصول على أقوال الطرفين.

وتجري إدارة النصر محاولات لإقناع أسرة موظفة الأمن بالتنازل عن شكواها ضد حمد الله حتى لاتتفاقم الامور وتصل إلى النيابة