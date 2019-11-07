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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرار صادم من لامبارد داخل تشليسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019
في قرار صادم اتخذه المدرب الشاب "فرانك لامبارد"المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، بالاستغناء عن 3 لاعبين من الركائز الاساسية للفريق الانجليزي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.
حيث كشفت صحيفة “ذا تيليجراف” البريطانية اليوم الخميس، عن ان لامبارد ينوي التخلص من بعض لاعبيه الكبار في يناير وعلى رأسهم المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو الذي خرج من خططه في الفترة الأخيرة بعد التألق الكبير من الشاب تامي أبراهام.
وأشارت إلى أن فرانك لامبارد سيسمح أيضاً للجناح الإسباني بيدر رودريجز لاعب برشلونة السابق ، بمغادرة نادي تشيلسي في نافذة الانتقالات الشتوية، بالإضافة إلى مواطنه ماركوس ألونسو الذي يلعب في العديد من المراكز منها الظهير وخط الوسط.
ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” برصيد 23 نقطة ، ويستعد لمواجهة كرستال بالاس الاسبوع المقبل ، الجولة ١٢ من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز .
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