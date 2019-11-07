في ثاني مراحل رالي «العلا ـ نيوم».. الراجحي يرد بالتوقيت الأسرع

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جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك) استعاد السائق السعودي يزيد الراجحي سرعته ووتيرته المعهودة في اليوم الثاني من منافسات رالي العلا ـ نيوم، الجولة الثالثة من بطولة

استعاد السائق السعودي يزيد الراجحي سرعته ووتيرته المعهودة في اليوم الثاني من منافسات رالي العلا ـ نيوم، الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، وذلك بعد تأخره في مرحلة أمس (الأربعاء) بسبب مشاكل في تبديل الإطارات. وخاض المتسابقون اليوم المرحلة الخاصة الثانية «العلا ـ 2» بطول 212كم، والتي بدأت من الرفيعة وانتهت في قرية عين حول محافظة العُلا، وهي تكرار لمرحلة الأمس. واجتاز الراجحي «تويوتا» المرحلة بتوقيت 1:39:40 ساعة، سمحت له بتعويض أربع دقائق تقريباً من الدقائق الست التي خسرها البارحة أمام المتصدر مواطنه ياسر بن سعيدان «ميني»، حيث تقدم للمركزالثاني في الترتيب العام. وقال الراجحي: «المرحلة الخاصة لليوم تشبه مرحلة البارحة، وسجلت فيها وقتاً جيداً، حيث ضغطت بكل قوة لإنهائها أولاً، وبعد 140كم داخل المرحلة أبطأت سرعتي بسبب غبار السيارة التي أمامي، وقدت وسط الغبار في آخر 70 كم منها». وتابع: «آمل مواصلة الضغط يوم غدٍ للاستحواذ على الصدارة وأن لا أتعرض لانثقابات، والفارق كان أكثر من ست دقائق البارحة والآن هو دقيقتين ونصف تقريباً». وأنهى السائق الإماراتي خالد بن فيصل القاسمي «بيجو» مرحلة اليوم ثانياً بفارق دقيقتين ونصف تقريباً عن الراجحي، تلاه السائق بن سعيدان، مع ذلك تراجع القاسمي للمركز الثالث، بينما حافظ بن سعيدان على الصدراة. وقال القاسمي عقب انتهاء المرحلة: «كانت مرحلة اليوم سريعة وتكراراً لمرحلة البارحة، لم نتمتع بالسرعة الكافية كما السيارات الأخرى لأن سيارتنا «باغي»، لذلك لم تكن المرحلة سهلةً بالنسبة لنا، خاطرنا قليلاً لنكون على نفس وتيرة السيارات الأخرى، وعموماً نحن في المركز الثاني وراضون عن ذلك». وأضاف: «يوم غدٍ ستكون مرحلة جديدة وسأضغط وربما أحقق وقتاً سريعاً فيها». وفي ذات السياق، واصل السائق الإسباني فرناندو ألونسو «تويوتا» تعلم دروسه في الرالي، حيث أنهى مرحلة اليوم رابعاً، ومحافظًاً على ذات المركز في الترتيب العام. وقال ألونسو: «مرحلة اليوم نفس مرحلة البارحة، وضغطت فيها وسجلت أوقاتاً أسرع، إذ أصبحنا نعرف المرحلة، ولقد أعجبت بالقسم الأول من المرحلة، حيث كنت على بعد ثمان ثوان عن يزيد، وعلى العموم كنت راضياً عن مرحلة اليوم». وتابع: «تعرضت لانثقاب لكن تعاملت معه جيداً، وتمتعت بمزيدٍ من الثقة لأننا نعرف المرحلة، وستكون مرحلة الغد جديدة للجميع، وهذا يزيد من معرفتي ومراكمة الخبرة». وفي فئة الدرّاجات النارية العادية، واصل الدرّاج السعودي مشعل الغنيم «كاي تي أم» تصدُّره لترتيب هذه الفئة، بينما أعلن منافساه محمد العريني وعبدالله الهلال انسحابهما من الرالي. وفي فئة الدرّاجات النارية رباعية العجلات «كواد»، استمر الدرّاج السعودي عبدالمجيد الخليفي بتصدر هذه الفئة أمام رياض العريفان «ياماها»، وعبدالكريم الشقاوي «هوندا». ويوم غدٍ (الجمعة)، يخوض المشاركون المرحلة الخاصة الثالثة التي تمتد ما بين العلا ونيوم بطول 231كم، تبدأ من قرية أبو القزاز وتنتهي في العمود بمنطقة نيوم شمال غربي المملكة.

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