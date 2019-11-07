السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام
بحلة جديدة وتحت قيادة مدربه الهولندي تين كات، وفي أول مهمة رسمية يستضيف فريق الاتحاد مساء اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة فريق الرياض، ضمن دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويخشى الاتحاد في مواجهة الليلة تلقي صدمة جديدة، في طريقه للمنافسة على بطولته المحببة بعد بلوغه دور الثمانية عربيا في مرحلة التغيير التي يشهدها الفريق أخيرا، بينما يطمح فريق الرياض القابع في دوري الدرجة الثانية لإحداث المفاجأة واستغلال ضمور النمور الاتحادية في الدوري.
قبل المواجهة
- أول مهمة رسمية للهولندي تين كات الذي تعول عليه الجماهير الاتحادية في مهمة تحسين وضع الفريق فنيا.
- تحسن وضع الفريق الاتحادي عقب الفوز على الوصل الإماراتي وارتفعت معنوياته.
- فارق كبير بين الفريقين من حيث الإمكانات.
- سيعمد فريق الرياض إلى تحصين خطوطه الخلفية واللعب على الكرات المرتدة.
- تميل الخبرة لمصلحة المستضيف الاتحاد.
- هجوم اتحادي متوقع لتسجيل هدف مبكر يفكك التحصينات الدفاعية لضيفه.
- في آخر موسمين حصد الاتحاد كأس الملك أمام الفيصلي بينما حل وصيفا في النسخة السابقة.
- عزوف جماهيري اتحادي في المباريات الأخيرة بسبب تراجع نتائج الفريق بالدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يخشى المفاجآت أمام الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.