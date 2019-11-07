الاتحاد يخشى المفاجآت أمام الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

بحلة جديدة وتحت قيادة مدربه الهولندي تين كات، وفي أول مهمة رسمية يستضيف فريق الاتحاد مساء اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة فريق الرياض، ضمن دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويخشى الاتحاد في مواجهة الليلة تلقي صدمة جديدة، في طريقه للمنافسة على بطولته المحببة بعد بلوغه دور الثمانية عربيا في مرحلة التغيير التي يشهدها الفريق أخيرا، بينما يطمح فريق الرياض القابع في دوري الدرجة الثانية لإحداث المفاجأة واستغلال ضمور النمور الاتحادية في الدوري.

قبل المواجهة