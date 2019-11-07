السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كوالالمبور
منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جائزة الماسة الآسيوية التي تعد أرفع جوائز الاتحاد إلى السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه سلطان ولاية بهانج وملك ماليزيا، تقديرا وعرفانا لجهوده الواضحة في خدمة لعبة كرة القدم على مدى أكثر من ثلاثة عقود.
وقام الشيخ سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتسليم الجائزة إلى عبدالله أمس في قصر (إستانا نيجارا) بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وأعرب آل خليفة عن اعتزازه بإسهامات عبدالله في خدمة كرة القدم قائلا «إن السلطان عبدالله يعد نموذجا مشرقا للشخصيات المؤثرة في كرة القدم الآسيوية، وباسم عموم أسرة كرة القدم في آسيا، فإنني أعرب له عن التقدير والامتنان على إسهاماته الواضحة في إثراء مسيرة الكرة الآسيوية عبر سنوات حافلة بالبذل والعطاء».
كانت هذه تفاصيل خبر الماسة الآسيوية لملك ماليزيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.