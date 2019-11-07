الماسة الآسيوية لملك ماليزيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كوالالمبور

منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جائزة الماسة الآسيوية التي تعد أرفع جوائز الاتحاد إلى السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه سلطان ولاية بهانج وملك ماليزيا، تقديرا وعرفانا لجهوده الواضحة في خدمة لعبة كرة القدم على مدى أكثر من ثلاثة عقود.

وقام الشيخ سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتسليم الجائزة إلى عبدالله أمس في قصر (إستانا نيجارا) بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأعرب آل خليفة عن اعتزازه بإسهامات عبدالله في خدمة كرة القدم قائلا «إن السلطان عبدالله يعد نموذجا مشرقا للشخصيات المؤثرة في كرة القدم الآسيوية، وباسم عموم أسرة كرة القدم في آسيا، فإنني أعرب له عن التقدير والامتنان على إسهاماته الواضحة في إثراء مسيرة الكرة الآسيوية عبر سنوات حافلة بالبذل والعطاء».