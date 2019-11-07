المصري شلبي مدربا للتايكوندو السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض وقع رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد بن طالع العمري عقدا مع المدرب الدولي المصري محمود شلبي كمدير فني للمنتخب السعودي الأول، وذلك بمقر الاتحاد بحضور نائب الرئيس أبوبكر كردي والأمين العام سامي الطلب وأعضاء ومنسوبي الاتحاد Advertisements . وأشاد العمري بهذه الخطوة التي وصفها بأنها تصب في تطوير مستوى المنتخبات السعودية لما يملكه المدرب شلبي من خبرة طويلة في مجال التدريب. وقال «المدرب تم اختياره عطفا على تاريخه كلاعب ومدرب، وكانت له جولات في ميادين البطولات العالمية، وهدفنا في الوقت الحالي حصد الذهب على صعيد القارة في المنافسات المقبلة، لأننا نملك القاعدة التي تدفع طموحنا».



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