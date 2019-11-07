ميزانية خاصة لمخالصة أجانب الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

بدأت إدارة نادي الاتحاد في تخصيص ميزانية مالية تأهبا لفترة الانتقالات الشتوية التي ستنطلق في يناير 2020، والتي ستستمر لمدة شهر، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وتستعد إدارة أنمار الحائلي لمخالصة عدد من لاعبي الفريق، خاصة من المحترفين الأجانب الذين لم يشكلوا إضافة فنية حقيقية خلال اللقاءات الماضية، والتي بلغت سبعة عشر لقاء في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

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وقرر المشرف العام على الفريق أحمد كعكي عدم منح المدير الفني الهولندي تين كات الصلاحيات الكاملة في استقطاب اللاعبين الجدد كما حصل مع المدرب التشيلي السابق خوزيه سييرا.

وتأتي هذه الخطوة لمشاركة الجهاز الإداري نظيره الفني في عملية صناعة القرار عقب الاستقطابات الصيفية التي أضرت بالفريق من خلال التعاقد مع التشيلي لويس خمينيز والأرجنتيني إيميليانو فيتشيو مقابل الاستغناء عن عدد من الأجانب بقرار من سييرا.

من جهة أخرى اختتم الفريق الاتحادي تحضيراته لمواجهة نظيره فريق الرياض ضمن دور الأربعة والستين من كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يقام اللقاء مساء اليوم في جدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وقرر الهولندي تين كات أن يكون هذا اللقاء هو الأول له بصفة رسمية بعد اجتماعه مع مجلس الإدارة والمدرب الوطني محمد العبدلي.