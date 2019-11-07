ماجد عبدالله يتقدم مؤازري الهلال في نهائي آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

يتقدم أسطورة الكرة السعودية ماجد عبدالله عددا كبيرا من المشاهير الذين سيؤازرون الهلال في مواجهته المصيرية أمام أوراوا الياباني غدا، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض «ملعب محيط الرعب»، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

واختار الهلاليون قائدهم الكروي التاريخي صالح النعيمة لحمل كأس دوري أبطال آسيا والدخول به قبيل بدء مواجهة الذهاب بأرض ملعب جامعة الملك سعود، والتي يرجح أن يحضرها رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ وعدد من نجوم الكرة السعودية، كما يتقدم سامي الجابر، ويوسف الثنيان، وعبدالله ومحمد الدعيع نجوم الهلال السابقين.

على صعيد آخر، سجلت حالات بيع سريعة لتذاكر مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا التي ستجمع الهلال بأوراوا ريد دايموندز الياباني غدا.

Advertisements

واستمرت عملية بيع التذاكر للجماهير الراغبة في مؤازرة النادي الياباني ضد الهلال، واشترط جواز السفر الياباني في بيع تلك التذاكر، سواء من خلال الموقع الالكتروني أو من إحدى نقاط البيع التي وضعت في ملعب المباراة.

وأبدت البعثة اليابانية رغم تحسن الطقس بالرياض انزعاجها من حرارة الأجواء التي ستصل إلى 28 درجة مئوية وقت المباراة.

وارتفعت حالات التركيز الذهني للمواجهة الهلالية، إذ اعتذر مسؤول البعثة اليابانية عن تلبية حضور فعاليات موسم الرياض، وفضل المكوث في الفندق المعد لإقامة البعثة وفي إجراء التدريبات التحضيرية لمواجهة الغد.

وسيجري كل فريق حصته التدريبية الأخيرة على ملعب المباراة اليوم، بواقع ساعة لكل منهما، على أن يسبقها مؤتمر صحفي لمدربي الفريقين وأحد أبرز اللاعبين لتسليط الضوء على المواجهة المرتقبة التي سيسبقها حفل غدا يقيمه الاتحاد الآسيوي للفريقين، بحضور عدد من الشخصيات الكروية في القارة الآسيوية.