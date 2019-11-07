القوة الجوية العراقي يتحدى مولودية الجزائر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تختتم مباريات الذهاب لدور الـ16 لبطولة كأس الملك محمد الخامس العربية بمواجهة تجمع القوة الجوية العراقي الساعي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، ومولودية الجزائر الطامح في العودة إلى الديار بنتيجة إيجابية. وتخطى الفريق العراقي عقبة السالمية الكويتي في دور الـ32، بعد الفوز ذهابا 3 - 1 والتعادل في مباراة العودة بهدف لمثله، بينما اجتاز نظيره الجزائري فريق ظفار العماني بنتيجة 2 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. وتقام مباراة العودة بين الفريقين في ضيافة نادي مولودية الجزائر، يوم 16 ديسمبر المقبل في ختام منافسات الدور ثمن النهائي.



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