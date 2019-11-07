مصر تفتتح أمم أفريقيا الأولمبية أمام مالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تفتتح منافسات بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاما «الأولمبية»، عندما يواجه المنتخب المصري الأولمبي نظيره المالي في الجولة الأولى من منافسات البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتشهد البطولة، التي تختتم يوم 22 من الشهر الحالي، منافسة شرسة بين المنتخبات الثمانية المشاركة من أجل الحصول على البطاقات الثلاث المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى منتخبات مصر والكاميرون وغانا ومالي، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، حيث يصعد أول منتخبين في كل مجموعة للدور قبل النهائي مباشرة.

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ويحمل المنتخب المصري آمال العرب في هذه البطولة، وخاصة أنه المنتخب العربي الوحيد الذي تأهل لها، لذلك، رفع الجهاز الفني للمنتخب المصري، بقيادة شوقي غريب، شعار التحدي من أجل انتزاع إحدى البطاقات المؤهلة للأولمبياد، وتقديم أداء جيد يسعد الجماهير المصرية، وخاصة أن البطولة تقام على أرضه ووسط جمهوره.

وتعهد شوقي بالتتويج بلقب البطولة الأفريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو، حيث قال في وقت سابق إن الهدف الرئيس وراء خوض بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما هو حصد اللقب والتأهل لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو.

وقال غريب إنه رغم أن المنتخبات المشاركة في البطولة هي منتخبات الصف الأول في أفريقيا وتضم لاعبين محترفين في أكبر الأندية الأوروبية، إلا أن ثقة الجهاز الفني في اللاعبين كبيرة ولا ينقصهم إلا التوفيق لتحقيق الهدف المنشود.

ويدخل المنتخب المصري المباراة الافتتاحية أمام نظيره المالي بحثا عن تحقيق الفوز وانتزاع أول ثلاث نقاط للاقتراب خطوة كبيرة نحو التأهل للدور قبل النهائي، وخاصة أن المباراة الأولى هي الأصعب على أي منتخب في بطولة كبرى.