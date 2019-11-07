الشباب يهاجم سميه الأردني نحو ربع نهائي العرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض
يسعى نادي الشباب إلى تأكيد جدارته بالتأهل إلى دور الـ8 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال عندما يحل ضيفا ثقيلا على شباب الأردن باستاد الملك عبدالله الثاني ضمن إياب دور الـ16 من البطولة، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الشباب بهدف دون مقابل عن طريق حسن معاذ.
ويهدف الشباب بقيادة مدربه الميرون إلى استغلال النقص الحاصل في صفوف الفريق الأردني المتمثل في نجميه محمد الرازم وخالد عصام، في المباراة التي تجمعه مع ضيفه. ويعد الشبابيون البطولة العربية هدفا استراتيجيا رئيسيا للنادي لحصد اللقب بعدما تجاوز شبيبة الساورة الجزائري.
أما صاحب الأرض الأردني بقيادة مديره الفني محمود الحديد والذي أقصى نادي النجم الساحلي التونسي يود استغلال عاملي الأرض والجمهور لإقصاء الشباب من البطولة والتأهل للدور الثاني.
قبل المواجهة:
- لم يسبق للفريقين أن التقيا في أي مواجهة قبل هذه النسخة.
- يسعى الشباب إلى تعويض خسارته في الدوري أمام التعاون، حيث يقبع الشباب بالمركز السادس في الدوري بواقع 15 نقطة.
- أقصى شباب الأردن النجم الساحلي بطل المسابقة في الموسم الماضي.
- الدوري الأردني لم يبدأ بعد.
- يفتقد الشباب لخدمات السهلاوي لتعرضه لإصابة في العضلة.
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