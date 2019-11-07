الرائد: الحكام سلبوا حقوقنا في الديربي والفار فشل في بريدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

اتهم نادي الرائد حكام كرة القدم بسلب حقوقه، وأكد أن تقنية الفار لا تعمل بشكل صحيح في ملاعب بريدة وأصدر الرائد بيانا حول الأخطاء الجسيمة التي وقع بها الحكم الكرواتي إيفان في مباراة الفريق الكروي الماضية في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة المؤجلة من منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام نظيره التقليدي التعاون والذي خسره بثلاثية نظيفة.

وشدد البيان على مواصلة الحكام لأخطائهم التحكيمية لأغلب مواجهات الفريق هذا الموسم، والتي ظهرات جليا في لقاء التعاون بعد تغاضي الحكم عن 3 ضربات جزائية، ومساهمة حكم الـ VAR في تلك الأخطاء نتيجة للإخراج التلفزيوني الذي لم يكن في مستوى الحدث.

Advertisements

أبرز مضامين بيان الرائد:

مطالبة المسؤولين باتخاذ كافة التدابير لحفظ حقوق النادي.

أسباب تكرار أخطاء نظام الـ VAR.

عدم الجودة في الإخراج التلفزيوني للحالات الجدلية.

تأخر عرض الحالات الأكثر جدلا، والتي تثير شكوكا في اختيار قرارات الحكم، ولاسيما في المباريات التي تقام بمدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

تعرض الفريق الكروي لأخطاء تحكيمية عدة منذ انطلاقة الدوري.

لماذا فشلت تقنية نظام الـVAR :

لا توجد كاميرات مخصصة لحكام الـVAR.

تعمد على خبرات وحس مخرج المباراة في إعادة اللقطات الأكثر جدلية.

تأخر إعادة اللقطات المثيرة للجدل وصعوبة رجوع حكم المباراة لها.

الاعتماد على كاميرات النقل الرسمي للدوري.

أبرز الأخطاء التحكيمية في ديربي القصيم: