شكرا لقرائتكم مصر ضد ليبيريا .. حسين الشحات يتعرض لكدمة فى العضلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو منتخب مصر أن إصابة حسين الشحات لاعب المنتخب فى الشوط الأول بمباراة ليبيريا الودية المقامة حاليا باستاد برج العرب، عبارة عن كدمه قوية في العضلة الأمامية.

كان حسين الشحات خرج فى الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول بعد تعرضه لإلتحام قوى من أحد لاعبى ليبيريا.

كان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين.