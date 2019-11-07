شكرا لقرائتكم مصر ضد ليبيريا .. حسين الشحات يتعرض لكدمة فى العضلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان حسين الشحات خرج فى الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول بعد تعرضه لإلتحام قوى من أحد لاعبى ليبيريا.
كان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين.
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