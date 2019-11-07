شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني: أتمني زحف الجماهير لمدرجات استاد القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، بمران المنتخب الأولمبي الأخير المقام على ملعب بترو سبورت استعدادا لافتتاحية بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة أمام مالي في السابعة مساء الغد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

من جانبه قال الجنايني، إن الدولة جميعها مسؤولين وجمهور خلف المنتخب الوطني لتحقيق المراد والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 ثم الفوز بالبطولة.

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وأشار رئيس اللجنة المؤقتة إلى أن المنتخب خاض فترة إعداد للبطولة على مستوى عال، ونتمنى التوفيق.

وتمنى الجنايني حضور الجمهور لمؤازرة المنتخب المصري في البطولة وتحقيق الحلم المنتظر بالتأهل لأولمبياد طوكيو.