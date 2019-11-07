شكرا لقرائتكم الشوط الأول .. التعادل السلبي يسيطر على مواجهة مصر ضد ليبيريا وديًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من عمر مباراة المنتخب الوطنى الودية أمام ليبيريا المقامة حاليا باستاد برج العرب بالتعادل السلبى بين الفريقين، وجاء الشوط الأول متواضع فنيا من جانب المنتخبين.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كل من، محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ورامى ربيعة ومحمود علاء وأحمد فتحى ومحمود وحيد فى الدفاع، وطارق حامد وعمرو السولية و وأحمد سيد زيزو ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات فى الوسط ، وأحمد جمعة فى الهجوم.

شهدت بداية المباراة حماسا شديدا من الفريقين ، وأهدر أحمد سيد زيزو لاعب المنتخب الوطني والزمالك الفرصة الأولي للمنتخب أمام ليبيريا في الدقيقة الاولي من عمر المباراة، قبل أن يهدر أحمد جمعة أيضا فرصة أخرى بعدها بأقل من دقيقتين أمام مرمى الضيوف.

Advertisements

وفى الدقيقة 22 تتهادى الكرة أمام حسين الشحات داخل منطقة جزاء منتخب ليبيريا، دون رقابة على جناح أيمن المنتخب، الذى سدد كرة قوية ولكن فى منتصف المرمى ليحولها الحارس إلى ضربة ركنية.

ويسيطر منتخب مصر على مجريات اللقاء تماما، ويشن أكثر من هجمة على مرمى الضيوف لكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

وفى الدقيقة 42 يجرى حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب أول تغييراته، بنزول كريم طارق بدلا من حسين الشحات الذى تعرض للإصابة بعد تدخل قوى من أحد لاعبى ليبيريا.. وتمر الدقائق المتبقية دون جديد لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.