شكرا لقرائتكم الشوط الأول .. التعادل السلبي يسيطر على مواجهة مصر ضد ليبيريا وديًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
شهدت بداية المباراة حماسا شديدا من الفريقين ، وأهدر أحمد سيد زيزو لاعب المنتخب الوطني والزمالك الفرصة الأولي للمنتخب أمام ليبيريا في الدقيقة الاولي من عمر المباراة، قبل أن يهدر أحمد جمعة أيضا فرصة أخرى بعدها بأقل من دقيقتين أمام مرمى الضيوف.
وفى الدقيقة 22 تتهادى الكرة أمام حسين الشحات داخل منطقة جزاء منتخب ليبيريا، دون رقابة على جناح أيمن المنتخب، الذى سدد كرة قوية ولكن فى منتصف المرمى ليحولها الحارس إلى ضربة ركنية.
ويسيطر منتخب مصر على مجريات اللقاء تماما، ويشن أكثر من هجمة على مرمى الضيوف لكن دون خطورة حقيقية على المرمى.
وفى الدقيقة 42 يجرى حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب أول تغييراته، بنزول كريم طارق بدلا من حسين الشحات الذى تعرض للإصابة بعد تدخل قوى من أحد لاعبى ليبيريا.. وتمر الدقائق المتبقية دون جديد لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.
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