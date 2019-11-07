شكرا لقرائتكم رسميا .. استبعاد طاهر ومرعي من قائمة المنتخب الأولمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكان الجهاز الفني قد عقد اجتماعا وناقش الأمر من كافة جوانبه واستعرض تقرير الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب عن حالة اللاعبين ثم اتخذ قرار الاستبعاد. ويناقش حاليا الجهاز الفني اختيار البديل بعد موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم علي الاستبدال حسب لوائح الكاف.

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