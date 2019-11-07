سموحة يقسو على فريق الشباب بسداسية...

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وسجل الهدف الأول للفريق الأول بسموحة، يوسف ديوب، ثم أضاف رونالد وانجا الهدف الثانى وأحرز محمود فهمى أربعة أهداف متتالية.
ويخطط حسام حسن لتجربة البدائل وتجهيز الفريق بكامل عناصره المتواجدة معه حالياً من خلال تلك المباريات التجريبية للاطمئنان على المستوى الفنى والبدنى للاعبين فى ظل غياب عدد من نجوم الفريق المنضمين للمنتخبات الوطنية المختلفة.
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