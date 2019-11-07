شكرا لقرائتكم سموحة يقسو على فريق الشباب بسداسية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتصر سموحة، بقياده المديرالفنى حسام حسن، على فريق الشباب بالنادى السكندرى، بنصف دستة أهداف نظيفة، فى المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب نادي سموحة، فى إطار تجهيز الفريق الأول بالنادى السكندرى لاستئناف مباريات الدورى.

وسجل الهدف الأول للفريق الأول بسموحة، يوسف ديوب، ثم أضاف رونالد وانجا الهدف الثانى وأحرز محمود فهمى أربعة أهداف متتالية.

ويخطط حسام حسن لتجربة البدائل وتجهيز الفريق بكامل عناصره المتواجدة معه حالياً من خلال تلك المباريات التجريبية للاطمئنان على المستوى الفنى والبدنى للاعبين فى ظل غياب عدد من نجوم الفريق المنضمين للمنتخبات الوطنية المختلفة.