شكرا لقرائتكم كأس الملك: الاتفاق وضمك يصعدان للدور 32 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهلت فرق الشعلة والطائي والاتفاق وضمك ونجران إلى دور الـ32 من بطولة كأس الملك ضمن دور الـ64 من المسابقة.

وجاء تأهل الشعلة بعد فوزه على الصقور بهدف دون رد، وتأهل الطائي بتغلبه على الوشم بهدفين مقابل هدف، وفوز الاتفاق على نظيره التقدم بستة أهداف دون رد، وضمك على الحجاز بهدف دون رد، وفوز نجران على الخلود بثلاثة أهداف دون رد.

وبدأت بطولة كأس الملك في الموسم الحالي يوم الأحد الماضي، وشهدت تأهل فرق جدة والهلال والبكيرية والفيحاء والجبلين والوحدة وأبها والجيل والروضة والأهلي، والصفا والدرع والفتح والنجوم.

وتتبقى 12 مواجهة في دور الـ64 من أبرزها مواجهات الاتحاد والرياض والنصر وعفيف والتعاون، حامل اللقب، أمام اللواء، والشباب وطبرجل في ختام الدور.