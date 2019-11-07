شكرا لقرائتكم غوارديولا: مواجهة أتالانتا تشبه الذهاب لطبيب الأسنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شبه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي اللعب ضد أتالانتا بالذهاب إلى طبيب الأسنان وذلك بعد تعادل بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 1-1 مع الفريق الإيطالي المشارك لأول مرة بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وخسر أتالانتا أول ثلاث مباريات له في المجموعة الثالثة بالبطولة القارية ومنها هزيمة 5-1 أمام سيتي لكن غوارديولا قال إن السجل المتواضع لمنافسه لا يعني أنه من السهل التغلب عليه. واضطر غوارديولا للاعتماد على ثلاث حراس مرمى في المباراة بعد إصابة إيدرسون وطرد كلاوديو برافو ومشاركة المدافع كايل ووكر كحارس بديل.

وقال المدرب الإسباني "كل الايطاليين يخبروك بأن تحقيق أربع نقاط أمامهم نجاح كبير لنا. اللعب ضد أتالانتا أشبه بالذهاب لطبيب الأسنان. إنه أمر صعب جدا وكنا نعرف ذلك وظهرنا بشكل رائع".

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وعن تفسيره لتعثر أتالانتا أجاب غوارديولا "الفريقان الآخران بالمجموعة قويان جدا. شاختار ينافس في البطولة كل عام ويحظى بخبرة كبيرة ودينامو زغرب مفاجأة ومنافس قوي حقا. إنها بطولة صعبة".

وقال أليخاندرو غوميز مهاجم أتلانتا إن مواجهة سيتي درس يوضح الفارق بين أندية ايطاليا وأندية القمة في أوروبا.

وأضاف المهاجم الأرجنتيني "الكرة الايطالية أكثر بطئا. أندية القمة الأوروبية تهاجم دائما وتلعب للفوز وتضغط بشراسة. لا أحد يضغط هكذا في ايطاليا".