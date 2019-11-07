ست اهداف نظيفة وهاتريك في ليلة كروية رائعة للريال ملخص واحداث مباراة ريال مدريد وغلطة سراي Real Madrid VS Galatasaray بدورى ابطال اوروبا تقام مباراة الجولة الرابعة فى المجموعة الأولى بدورى الأبطال يوم الأربعاء 6/11/2019، ويستضيف فريق ريال مدريد منافس جلطة سراى على ملعب سانتياجو برنابيو، ويأمل الريال فى تحقيق الفوز فقط لاغير من أجل ضمان فرصة كبيرة للتأهل، فيما يطمح فريق جلطة سراى فى تحقيق الانتصار والتمسك بفرص تخطيه دور المجموعات.

ريال مدريد فى مهمة شاقة من أجل التقدم نحو التأهل يخوض فريق ريال مدريد مباراة الجولة الرابعة فى دورى الأبطال من المجموعة الأولى، ويأمل الميرنجى فى تحقيق الفوز باللقاء الهام والحاسم، كما يسعى الفريق المكلى فى تقديم أفضل مستوى فنى وبدنى من أجل إرضا الجماهير وإسعاد جميع محبيه وعاشقيه، ويطمح الريال فى تحقيق الانتصار من أجل حجز مكان وفرصة كبيرة فى تخطيه دور المجموعات.

ويحل فريق ريال مدريد فى المركز الثانى بالمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من تحقيق الفوز فى مباراة والتعادل فى أخر وخسارة مناسبة، وكان لقاء الجولة الماضية أمام نظيره فى المباراة خارج ملعبه كانت قد انتهت بفوز الملكى بنتيجة 1-0، وكان ريال مدريد قد تعادل سلبيا فى مباراته الماضية أمام فريق ريال بيتيس بالدورى الإسبانى.

جلطة سراى أمام مهمة ذو حدين

يلعب فريق جلة سراى التركى مباراة الجولة الرابعة فى المجموعة بدورى أبطال أوروبا، ويأمل فريق جلطة سراى فى تحقيق الانتصار ومواصلة المشوار فى المنافسة، كما يسعى لاستغلال فرصته وتحقيق الفوز من أجل الإبقاء على أماله فى التأهل عن المجموعة مع مراعاة تعادل الفريقين الأخرين، ويطمح ممثل تركيا فى تقديم مستوى فنى ولياقة بدنية رائعة من أجل الحفاظ على أمالهم نحو تخطى دور المجموعات.

ويحتل جلطة سراى المركز الأخير فى ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، حيث تعادل فى لقاء وخسر فى مباراة وفى مناسبة أخرى، وكانت نتيجة لقاء الجولة الماضية قد انتهت بخسارة فريق جلطة على أرضه بنتيجة هدف نظيف والجدير بالذكر أن المجموعة الأولى تضم كلا من فرق باريس سان جيرمان المتصدر وريال مدريد الوصيف وكلوب بروج وفى الأخير جلطة سراى.

ملخص واهداف مباراة ريال مدريد وغلطة سراي

بداية المباراة

الدقيقة 4 رودريغو سيلفا دو غويس يسجل هدف الريال الاول

الدقيقة 7 رودريغو سيلفا دو غويس يسجل الهدف الثانى

د.13 ضربة جزاء لريال مدريد. غلطة سراي 0-2 ريال مدريد

قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول! القائد سيرخيو راموس يسجل الهدف الثالث لـريال مدريد.

الدقيقه 12 سيرجيو راموس الهدف الثالث من ضربة جزاء

الدقيقة 30′ : ريال مدريد 3 :غلطة سراي 0 .

عدد جماهير السانتياغو برنابيو اليوم 65.492 مُتفرج

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الدقيقة 37 ‘ : ميندي يقوم بعمليات الإحماء .

قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول! كريم بنزيما يسجل الهدف الرابع لـريال مدريد.

نهاية الشوط الأول : ريال مدريد 4 :غلطة سراي 0 .

بداية الشوط الثاني

د.81 الخاااامس!! جووووول جووووول!!! كرييييييييييم

ريال مدريد 5-0 غلطة سراي

د.2+90 السااااادس للفريق والثالث لـ رودريغو سيلفا دو غويس هاتريك!!!

ريال مدريد 6-0 غلطة سراي

نهاية اللقاء ريال مدريد 6-0 غلطة سراي

التشكيلة الرسمية: كورتوا ، كارفاخال ، راموس ، فاران ، مارسيلو ، فالفيردي ، كاسيميرو ، كروس ، رودريغو ، بنزيما ، هازارد.