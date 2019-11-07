نتيجة ليفربول اليوم| ملخص واحداث مباراة ليفربول وجينك ثلاث نقاط ثمينة في طريق الصعود فى دورى ابطال اوروبا موعدنا اليوم من خلال ملعب الأنفيلد مع مباراة ليفربول وجينك في إطار جولات دوري أبطال أوروبا وبالأخص الجولة الرابعة التي تقام اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2019.

وقد استطاع ليفربول أن يحصل على المركز الثاني في مجموعته وذلك بعد أن حصل على رصيد نقاط 6 نقطة، بعد أن فاز في مباراتين، وخسر في مباراة واحدة فقط من نادي نابولي، وكان ذلك في الجولة الأولى، أما نادي جينك فهو الآن لم يحصل إلا على نقطة واحدة فقط بعد أن تعادل في مباراة في المجموعة الخامسة، وسوف يحاول الفوز اليوم في المباراة التي ستجمع بينه وبين ليفربول.

وسوف نتابع المباراة اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف يتم نقل المباراة من خلال قناة بي إن سبورت إتش دي الرياضية المالكة لحقوق نقل دوري أبطال أوروبا.

ملخص واهداف مباراة ليفربول وجينك اليوم

ركلة البداية، لنحقق الثلاث نقاط يا ريدز

جوووووووووووووووووووووووووووووووول، الأول من فينالدوووووووم!

15: عرضية خطيرة من ميلنر يخطئ دفاع الضيوف في التعامل معها لتصل الكرة إلى جيني أمام المرمى ليسجل الهدف الأول للريدز بكل سهولة.

23: تشامبرلين يمر بشكل رائع من نصف الملعب ويمرر كرة مثالية لنابي كيتا الذي يسدد لكن الحارس يتصدى! الهدف الثاني يقترب

36: ميلنر يواصل إرسال العرضيات المُحكمة لتصل الكرة إلى محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ليستلم الكرة بطريقة مميزة ويسدد كرة تمر بجوار القائم! حاول مجددًا يا موو

41: جينك يحرز هدف التعادل. #ليفربول_جينك 1 – 1

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نهايه الشوط الاول بالتعادل

بداية الشوط الثاني

46: نعود إلى أحداث المباراة مع بداية الشوط الثاني، لنقاتل على كل كرة يا رجال..

#ليفربول_جينك 1 – 1

49: تصويبة بعيدة المدى بمنتهى القوة من ديفوك أوريغي لكن حارس الضيوف يتصدى للكرة على مرتين

تشامبرلين والهدف الثاني

52: أرتباك في دفاع الضيوف يستغله الملك المصري ويستخلص الكرة ويمررها داخل منطقة الجزاء لأوكس الذي يسدد بكل قوة بووووووووووووم والهدف الثاني للريدز

ثلاث نقاط ثمينة في طريق الصعود