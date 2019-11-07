شاهد دوري أوروبا

شاهد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد و جالطة سراى بث مباشر أمر يشغل بال الكثيرون ممن يحبون النادي الملكي، والجدير بالذكر أن مباراة هي ضمن إطار الجولة الرابعة من مباريات دوري أبطال أوروبا وسوف تقام اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 ولهذا سوف نقدم اليكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد مجانا على نايل سات عربسات هوت بيرد.

مباراة ريال مدريد و جالطة سراى

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة اليوم الأربعاء 6 نوفمبر علمًا بأن هذه المباراة هي مباراة الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل ريال مدريد هذه المباراة وهو يأمل في الفوز وخصوصًا بعد الخسارة له أولى مباراة من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فقد تلقى ثلاثة أهداف في مرماه في هذه المباراة، وكذلك التعادل الأخير مع كلوب بروج في الجولة الثانية فقد انتهت المباراة بالتعادل ريال مدريد 2-2 كلوب بروج وسيحاول ريال مدريد التقدم والفوز بشتى الطرق الممكنة.

من هنا موعد مباراة ريال مدريد وجالطة سراى

قنوات ريال مدريد و جالطة سراى المفتوحة مجانا

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ويمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد من خلال قناة بي إن سبورت الأولى ولكنها من القنوات المشفرة، ولذلك حاولنا أن نجمع لكم جميع القنوات التي ستقوم بنقل المباراة للجماهير على الهواء مباشرة في أوقات نقل المباراة، ومن أهم تلك القنوات:

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 11727 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3. Advertisements

قناة Sport 1 Czechia / التردد، 11804 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Sport 1 Czechia / التردد، 12207 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 12530 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، N S S 7.

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.

قناة TVi Portugal / التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat 1a.

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

فنتمنى لكم متابعة شيقة لأحد أهم مباريات الجولة الرابعة في دوري أبطال أوروبا مباراة ريال مدريد جالطة سراى.