«نتيجة MESSI» ملخص واحداث مباراة برشلونة وسلافيا براج فى الجولة الرابعة من دوري ابطال اوروبا اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 موعدنا مع مباراة برشلونة وسلافيا براج في منافسات دوري أبطال أوروبا منافسات المجموعة السادسة في الجولة الرابعة والذي يقام من خلال ملعب الكامب نو.

وقد استطاع برشلونة أن يفوز في مباريات دوري أبطال أوروبا في جميع الجولات الماضية وحصل على رصيد نقاط سبعة نقطة، ولم يخسر في أي مباراة على الإطلاق، أما نادي سلافيا براج فلم يستطيع أن يفوز في أي مباراة من المباريات السابقة، ويقع الآن في المركز الأخير من دوري أبطال أوروبا، وسوف تكون هذه المباراة من المباريات الصعبة عليه لأنها تُقام في معقل برشلونة الكامب نو في وسط جماهيره وعلى أرضه.

وسوف تذاع المباراة اليوم في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت مصر وفي تمام الساعة التاسعة إلا خمسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن يتم نقل المباراة من خلال قناة بي إن سبورت إتش دي الرياضية.

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براج

بداية المُباراة ; برشلونة – سلافيا

توزيع الخطوط الثلاثة ; ديمبلي – ميسي – غريزمان

بيكيه سيغيب عن مباراة دورتموند المقبلة

الدقيقه 41 دوري ابطال اوروبا | برشلونة 0 × 0 سرافيا براغ | تسديدة ليونيل ميسي بالقائم HD

Advertisements

نهاية الشوط الاول بدون اهداف

لم يسجل برشلونة خلال الشوط الثانى اى اهداف وانتهت المباراة بالتعادل السلبي

ترتيب مجموعة برشلونة بعد الجولة الرابعة

الفريق النقاط برشلونة 8 بوروسيا دورتموند 7 انتر ميلان 4 سلافيا براغ 2

تشكيله برشلونه اليوم