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مباراة برشلونة اليوم .. مباراة “برشلونة vs سلافيا براج” فى دورى ابطال اوروبا الثلاثاء...

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مباراة وسلافيا براج اليوم الثلاثاء 2019/11/5 في الجولة الرابعة  بدورى ابطال اوروبا جدول المجموعة السادسة من دورى ابطال اوروبا ، موعد مباراة برشلونة  سلافيا براج القادمة أقيمت قرعة دورى أبطال أوروبا نسخة 2019/2020، وأوقعت القرعة بالمجموعة السادسة النارية كلا من فريق برشلونة وأنتر ميلان وبروسيا دورتموند وسلافيا براج، وتعد هذه المجموعة من أقوى وأشرس المجموعات المشاركة حيث تجمع بين ثلاث فرق مرشحين بقوة للفوز باللقب، ويتشارك جميع الأندية على حصد أكبر عدد من النقاط بفرص متساوية من أجل حسم العبور حيث يتأهل الأول والثانى فقط من كل مجموعة.

“Match Barcelona – بالمجان استقبل تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة في ” 

من هنا  نتيجة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند

موعد مباراة برشلونة و سلافيا براج التشيكى والقنوات الناقلة والتشكيل _ دورى ابطال اوربا

جدول المجموعة السادسة من دورى ابطال اوروبا

الجولة الأولى انتر ميلان يستضيف سلافيا براج

الساعة 18:55 بتوقيت القاهرة

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يوم الثلاثاء 17/9/2019 .
بروسيا دورتموند يستضيف برشلونة .

الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة

الجولة الثانية سلافيا براج يواجه بروسيا دورتموند.  يوم الأربعاء 2/10/2019

 

برشلونة يواجه انتر ميلان

الساعة 10:00 م – تنقل على قناة  bein HD1

الجولة الثالثة سلافيا براج أمام برشلونة يوم الأربعاء 23/10/2019 .
انتر ميلان أمام بروسيا دورتموند
الجولة الرابعة برشلونة يستدرج سلافيا براج  يوم الثلاثاء 5/11/2019
بروسيا دورتموند يستدرج انتر ميلان
الجولة الخامسة سلافيا براج وجها لوجه أمام انتر ميلان . يوم الأربعاء 27/11/2019
برشلونة وجها لوجه أمام بروسيا دورتموند
الجولة السادسة والأخيرة انتر ميلان يستضيف برشلونة يوم الثلاثاء 10/12/2019
بروسيا دورتموند يستضيف سلافيا براج

ترتيب مجموعة برشلونة

المجموعة السادسة
المركز الفريق النقاط
1 برشلونة 7
2 بوروسيا دورتموند 4
3 الإنتر ميلان 4
4 سلافيا براج 1

إنجازات فرق المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن النسخة الماضية كان قد حسمها فريق بعد الفوز على توتنهام بنتيجة 2-0، كما يذكر أن كل مجموعة سيتأهل منها فريقين فقط لخوض مباريات دور ال16، وسيتم ترحيل أصحاب المركز الثالث إلى بطولة الدورى الأوروبى.

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