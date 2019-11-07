اشتراطات أمنية وتعليمات جديدة لدخول الجماهير مباريات أمم افريقيا تحت 23 سنة بمصر

قامت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بوضع مجموعة من الاشتراطات الأمنية، كما تم وضع مجموعة من التعليمات الجديدة التي تنظم دخول الجماهير لحضور مباريات البطولة، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.

حيث قامت اليوم اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية للمنتخبات الأولمبية بعقد اجتماعا لمناقشة الترتيبات الخاصة بالبطولة، حيث تم التأكيد خلال الاجتماع ان كافة الوزارات سواء الخارجية والكهرباء والاتصالات والنقل والمواصلات والصحة والشباب والرياضة، ومعهم اللجنة المنظمة برئاسة عمرو الجنايني، يعملون بكافة طاقتهم للخروج بالتنظيم الأمثل للبطولة.

وأشارت اللجنة المنظمة الى ثقتها في الجماهير، وانهم ظهروا بشكل جيد في أمم أفريقيا 2019 للكبار،مؤكدة على تقتهم بها في الظهور بشكل أفضل في البطولة الأفريقية تحت 23 سنة ودعم وتشجيع المنتخب الأوليمبي من أجل التأهل لأولمبياد طوكيو.