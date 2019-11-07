اتحاد الكرة يعلن تقديم مواعيد مباريات الجولة 15 لدورى 2001

أصدرت لجنة القطاعات بالاتحاد المصري لكرة القدم قراراً بتقديم موعد مباريات الأسبوع الخامس عشر من دوري الجمهورية لمواليد 2001 لتقام يوم 18 نوفمبر الجاري بدلاً من يوم 22 نوفمبر، مشيرة أن السبب وراء ذلك التقديم هو بسبب سفر منتخب الشباب إلى تونس لمشاركته في دورة شمال إفريقيا.

وتابعت اللجنة أن الجولة 15 تشمل 8 مباريات وهي:-