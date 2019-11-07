تشكيل المصري البورسعيدي المتوقع في لقاء كوتي دي أور بالبطولة الإفريقية

لقاء جديد يخوضه النادي المصري البورسعيدي أمام فريق كوت دي أور بطل سيشل ضمن منافسات إياب دور الـ32 الثاني بالكونفيدرالية الإفريقية في النسخة السابعة عشرة، والذي يستضيفه ستاد برج العرب في تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد.

ويخوض الفريق البورسعيدي مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الذي حققه في لقاء الذهاب برباعية نظيفة دون مقابل لنظيره، مما تأكد صعوده إلى مرحلة المجموعات.

ويأتي تشكيل المصري البورسعيدي المتوقع في لقاء اليوم على النحو التالي: