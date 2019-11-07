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وادي دجلة يستعد للقاء الأهلي بخوض ودية أمام انبي

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طالب فريق إنبى اقامة مبارة ودية بينه وبين وادى دجلة يوم 18 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن استعداد الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، والتي تم إيقافها حاليًا بسبب دخول المنتخب الأول بمعسكر الاستعداد لتصفيات أمم أفريقيا 2021 بمباراتي كينيا وجزر القمر، وكذلك انشغال المنتخب الأوليمبي بالمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا المقرر إقامتها في مصر نوفمبر المقبل.

حيث ستكون تكون تلك المواجهة الودية الأخيرة للفريق الدجلاوى قبل لقاء الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري، والمقرر لها يوم 25 نوفمبر،  وكذلك الحال بالنسبة للفريق البترولي فسيخوض مواجهة الجونة في نفس اليوم، الجدير بالذكر أن فريق وادي دجلة لم يستطع الفوز في أي مباراة من الخمسة التي خاضها منذ انطلاق الموسم الحالي.

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